50% DE ALÍQUOTA

Campanha 'Respeita o Brasil' ganha as redes sociais após tarifaço de Trump

Medida dura de taxar em 50% os produtos importados do Brasil valeria a partir de 1º de agosto

Com mais de 200 mil postagens somente no X (antigo Twitter), a campanha 'Respeita o Brasil' é um dos assuntos mais comentados na rede social na noite desta quarta-feira (9). A mobilização acontece após o anúncio do presidente norte-americano, Donald Trump, de taxar em 50% os produtos importados do Brasil a partir de 1º de agosto. Esta é a mais alta alíquota divulgada a partir de cartas enviadas pelo republicano aos países desde o início desta semana.>