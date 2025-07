RISCO

Prestes a lançar novo álbum, Nattan é hospitalizado com diagnóstico de doença que tem crescido no Brasil

Cantor sertanejo foi hospitalizado e apareceu abatido nos stories

Apesar de já estar em casa em recuperação, no início da tarde desta quarta, o artista relatou aos seguidores que continua com fortes dores no corpo, nos olhos, além de dor de cabeça.>

Com um dia para o lançamento de seu novo álbum, Nattan disse que não vai ter como fazer muitas atividades, por causa do estado de sua saúde.>

O artista tinha apresentações previstas para 9, 11, 12 e 13 de julho em Bragança (PA), Santa Bárbara (MG), Salinópolis (PA) e Santa do Araguaia (PA). Também foi publicada uma foto do diagnóstico médico.>

Os fãs de Nattan ficaram assustados com a situação e encheram as redes sociais do cantor com mensagens de apoio e carinho.>