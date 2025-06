'FIZEMOS HISTÓRIA'

Nattanzinho cria trampolim e se joga no meio do público na Paraíba

Cantor lotou show em Campina Grande, na última sexta-feira (27)

Larissa Almeida

Publicado em 28 de junho de 2025 às 15:45

Nattanzinho se jogou nos braços do público Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O cantor Nattanzinho celebrou de forma inusitada a lotação máxima de um show em Campina Grande, na Paraíba. Na noite da última sexta-feira (27), ele pulou de um trampolim instalado no palco e se jogou no meio do público. >

Antes mesmo do show começar, o cantor comemorou a necessidade de os portões serem fechados pelo alcance máximo de público no Parque do Povo, local onde a festa acontecia. O espaço ficou completamente tomado por fãs. >

Nas redes sociais, ele compartilhou o vídeo em que aparece pulando e sendo segurado pelo público. "Depois de muita música boa, quadrilha e muito forró. Esse pulo aí foi a cereja do bolo pra um dia histórico no MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", disse.>