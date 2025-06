ENERGIA INESGOTÁVEL

Aos 95 anos, Fernanda Montenegro anuncia turnê do seu espetáculo pelo Brasil

Montagem tem leituras dramáticas de obra de Simone de Beauvoir e Nelson Rodrigues

Monique Lobo

Publicado em 28 de junho de 2025 às 15:41

Fernanda Montenegro Crédito: Reprodução

A atriz Fernanda Montenegro, de 95 anos, anunciou em um vídeo postado em seu perfil do Instagram, nesta sexta-feira (27), que vai fazer uma turnê pelo país com seu espetáculo de leituras dramáticas da obra de Simone de Beauvoir e do monólogo "Nelson Rodrigues Por Ele Mesmo". >

"Eu estou aqui pra dizer o seguinte: do Rio de Janeiro para o Brasil. Lá vou eu", brincou a atriz. >

O Rio de Janeiro é o primeiro destino, com apresentações nos sábados e domingos do mês de julho, no Teatro Multiplan, no Villagemall. >

Dirigido por ela mesma, o espetáculo tem duas leituras. Uma delas, é baseada na obra “A Cerimônia do Adeus”, de Beauvoir, com um mergulho sobre a visão libertária da filósofa sobre o feminismo, além da sua ligação com Jean-Paul Sartre.>

A segunda leitura é baseada na obra “Nelson Rodrigues Por Ele Mesmo” de Sônia Rodrigues, com um catado de tudo que o escritor quis dizer sobre sua vida e obra, inclusive a posição dele de que o memorialismo é um tipo de falsificação e que a ficção é autobiográfica.>