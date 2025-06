TEATRO

Fernanda Montenegro assiste à montagem de peça que fez em 1959 e emociona plateia

Atriz de 95 anos esteve neste domingo (8), no Teatro Casa Grande, no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro

Tharsila Prates

Publicado em 9 de junho de 2025 às 22:52

Fernanda Montenegro ao final da peça Mambembes Crédito: Reprodução

A atriz Fernanda Montenegro, 95 anos, assistiu neste domingo (8) à peça Os Mambembes, com Claudia Abreu no elenco, e, ao ser anunciada por ela ao final, relembrou a montagem que estreou no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em 1959.>

Ainda muito jovem, Fernanda e seu grupo de teatro - Fernando, seu esposo; Sérgio Brito; e Ítalo Rossi - toparam fazer o texto do maranhense Artur de Azevedo, grande criador do Teatro Municipal. Ela diz que Artur não estava mais na moda e, por isso, estavam procurando um grupo que fizesse alguma coisa dele.>

"Nós chamamos um grande diretor que tinha passado pelo Brasil, Gianni Ratto, e quando ele veio, nós tínhamos que estrear uma peça. Naturalmente, eu sempre li muito de teatro e então passei o Mambembe pro Ratto, que ficou encantado com o texto", falou Fernanda.>

Ela disse que o diretor do teatro na época questionou: "'O quê? Vocês querem fazer Artur de Azevedo?' Queremos. Pagamos tudo e fizemos. Éramos 80 pessoas em cena. E aí, num mistério que não se explica, o Theatro Municipal começou a ter filas pela Rio Branco afora. Nós estreamos num domingo, ninguém ia embora. Faríamos dois espetáculos e resolveram que nós ficaríamos mais uma semana, e depois outra semana. Foi o último espetáculo no Theatro Municipal com o Rio de Janeiro como capital. Eu estou aqui muito emocionada", discursou ela, sendo aplaudida fervorosamente. >

Fernanda Montenegro destacou que Artur de Azevedo morreu 1 ano antes de o teatro estrear, e 50 anos depois o grupo dela encenou Mambembes. >

"Nada é maior do que o teatro, isso tem milênios, vem de uma fé. Fé é a palavra. O velho Dionísio, colocamos um deus, para ter uma fonte. Muito obrigada!", disse a atriz.>