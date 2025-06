COLAPSO EMOCIONAL

Apresentadora da Globo revela sofrimento com ataque de pânico: ‘Desesperador’

Jornalista passou por problema durante a cobertura da Copa do Mundo da Rússia, em 2018

A jornalista Sandra Annenberg, apresentadora do Globo Repórter, revelou ter passado por uma crise de pânico durante a cobertura da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Em entrevista ao podcast MenoTalks, ela contou que os primeiros sinais surgiram de forma inesperada, ainda no Brasil. >

Poucos dias após o episódio, a apresentadora do Globo Repórter embarcou para Moscou, onde ficou por 40 dias. Durante a viagem, enfrentou um colapso emocional. "Tive ataque de pânico, que eu nem sabia o que era, e deprimi dentro do quarto de hotel", contou. "Eu só saía para apresentar o jornal e voltava". >

Sandra também compartilhou que contou com o apoio da colega Ana Paula Araújo, que estava na mesma cobertura. "Quem me salvou foi Ana Paula, que batia na porta do quarto e dizia: 'Vamos sair, vamos passear, vamos conhecer a cidade, vamos olhar lá pra fora'. Eu estava com tanto medo e era um medo que eu não sabia explicar. Fiquei desesperada, eu chorava na cama, eu ia apresentar o Jornal Hoje e voltava e falava: 'Eu quero ir embora, quero ir pra casa”. >