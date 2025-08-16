Acesse sua conta
Rita Lee - Uma Autobiografia Musical, com Mel Lisboa, chega a Salvador em outubro; veja ingressos

Depois do sucesso em São Paulo, capital baiana receberá quatro apresentações no Teatro Sesc Casa do Comércio

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 13:44

Mel LIsboa em cena como Rita Lee
Mel Lisboa em cena como Rita Lee Crédito: Divulgação/ João Caldas

O espetáculo Rita Lee - Uma Autobiografia Musical, estrelado por Mel Lisboa e dirigido por Marcio Macena e Débora Dubois, desembarca em Salvador, no Teatro Sesc Casa do Comércio, com apresentações nos dias 2, 3, 4 e 5 de outubro, às 20h. A peça é considerada um sucesso e foi vista por mais de 120 mil espectadores. No papel de uma das roqueiras mais doces e ao mesmo tempo desbocadas do Brasil, que morreu em 2023, Mel Lisboa ganhou o Prêmio Shell de melhor atriz e também foi indicada aos prêmios DID e APCA.

O musical tem roteiro e pesquisa de Guilherme Samora e direção musical de Marco França e Marcio Guimarães. Traz no elenco também, interpretando grandes personagens da MPB, Bruno Fraga (interpretando Roberto de Carvalho), Fabiano Augusto (Ney Matogrosso), Carol Portes (Censora Solange), Debora Reis (Hebe Camargo), Flavia Strongolli (Elis Regina), Yael Pecarovich (Gal Costa), Antonio Vanfill (Arnaldo Baptista e Charles Jones), Gustavo Rezende (Raul Seixas), Roquildes Junior (Gilberto Gil) e ainda os atores Lui Vizotto e Priscila Esteves (swing).

A trajetória do espetáculo começou quando Mel Lisboa pisou pela primeira vez em cena como Rita Lee, em 2014, no musical Rita Lee Mora ao Lado. Foram meses de casa cheia em um dos maiores teatros de São Paulo. A própria Rita Lee apareceu sem avisar, abençoou a performance da atriz e ainda voltou para assistir ao espetáculo.

Desta vez, Mel Lisboa conta a história de Rita com base no livro da cantora - Rita Lee, uma Autobiografia -, lançado em 2016 e um dos maiores sucessos editoriais do Brasil. O livro narra os altos e baixos da carreira de Rita com uma honestidade escancarada. A cantora ainda escreveu Rita Lee, outra autobiografia.

“A vida de Rita precisa ser contada e recontada. Sua existência transformou toda uma geração. E continua a conquistar fãs cada vez mais jovens. Rita não é ‘somente’ a roqueira maior. Ela compôs, cantou e popularizou o sexo do ponto de vista feminino em uma época em que isso era inimaginável. Ousou dizer o que queria e se tornou a artista mais censurada pela ditadura militar. Na época, foi presa grávida. Deu a volta por cima e conquistou uma legião de ‘ovelhas negras’. Se tornou a mulher que mais vendeu discos no país e a grande poetisa da MPB”, lembra Mel.

Serviço:

Rita Lee – Uma Autobiografia Musical

Teatro Sesc Casa do Comércio - Av. Tancredo Neves, 1109 - Caminho das Árvores

Dias 2, 3, 4 e 5 de outubro

Horário: 20h

Ingressos: PLATEIA – R$ 200 (inteira) e R$100 (meia-entrada)

MEZANINO – R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia-entrada)

MEZANINO SOCIAL – R$ 45 (inteira) e R$ 22,50 (meia-entrada)

