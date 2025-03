O ÚLTIMO ATO

Fernanda Montenegro anuncia aposentadoria do cinema com ‘Vitória’

Atriz de 95 anos confirma que não fará novos projetos cinematográficos, mas seguirá no teatro

Durante a pré-estreia de “Vitória” no Rio de Janeiro, Fernanda comentou sua decisão e a coincidência de encerrar sua trajetória no cinema com um projeto familiar. “Quis o acaso que o último drama que eu faço e a última comédia que eu faço seja com meu filho. Nessa altura de quase 100 anos que eu tenho, já tá bom. Está assim, sublime”, afirmou ao Canal Brasil.>

A atriz já havia dado indícios de sua despedida durante um evento no Theatro Municipal de São Paulo, onde destacou as exigências do cinema. “Pede fôlego, pede corpo”, disse, explicando que não tem mais a disposição necessária para esse tipo de trabalho. No entanto, Fernanda segue ativa no teatro e recentemente realizou um recital na Academia Brasileira de Letras, onde ocupa uma das cadeiras como imortal.>