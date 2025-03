REALITY SHOW

Renata interage com público na Vitrine do Seu Fifi; veja vídeo

Bailarina foi escolhida para cumprir a dinâmica inédita do BBB 25

Renata já começou a viver a experiência da Vitrine do Seu Fifi, nova dinâmica do BBB 25. Escolhida pelo público com 27,28% dos votos, a bailarina passou a interagir com visitantes de um shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (13).