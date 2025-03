CONDENADO

Justiça nega habeas corpus e mantém condenação de Eduardo Costa por difamação contra Fernanda Lima

A defesa do cantor justificou o pedido de habeas corpus alegando que ele reside em Minas Gerais e solicitando a transferência da pena para seu estado

O cantor Eduardo Costa , de 46 anos, teve mais um revés na Justiça após o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) negar um habeas corpus que buscava alterar o local de cumprimento de sua pena. Condenado por difamação contra Fernanda Lima , de 47 anos, o sertanejo terá que prestar serviços comunitários no Rio de Janeiro por oito meses e pagar uma indenização de cerca de R$ 40 mil. >

A defesa do cantor justificou o pedido de habeas corpus alegando que ele reside em Minas Gerais e solicitando a transferência da pena para seu estado. No entanto, o desembargador Márcio Victor Alves Pereira, da 4ª Câmara Criminal, manteve a decisão de primeira instância. Além disso, há um pedido do Ministério Público do Rio para que a pena seja convertida em privativa de liberdade, o que poderia resultar na prisão do artista.>