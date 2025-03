ENTENDA

Eduardo Costa tenta se livrar de serviço comunitário em processo com Fernanda Lima mas pedido é negado

Sertanejo foi condenado por difamação após fazer comentários ofensivos contra a apresentadora

Vai ter que ajudar a sociedade sim! O sertanejo Eduardo Costa teve pedido de habeas corpus negado no processo que enfrenta com a apresentadora Fernanda Lima. A Justiça do Rio de Janeiro determinou que o sertanejo cumpra a pena de prestação de serviços comunitários, mas o cantor tentou recorrer da decisão. >