ALTAS REVELAÇÕES

Luciana Gimenez elege qual Estado do Brasil tem os homens mais safados: 'Quando pega, pega'

Apresentadora de 55 anos abriu o coração sobre intimidades e sexualidade

"Casar eu já casei, esse box eu já dei check", disse em entrevista a Quem. Ela, que se divorciou em 2018 de Marcelo de Carvalho, pai de seu caçula, também é mãe de Lucas Jagger, com Mick Jagger - vocalista dos Rolling Stones.>

Sexualidade assumida

Luciana Gimenez se identifica como demissexual , uma pessoa que só sente atração sexual por quem têm uma relação emocional ou afetiva. "Sempre fui alguém que para eu transar tem que ter algum tipo de interesse. Não é que eu sou uma religiosa nem nada, mas sexo é uma coisa que tenho que conhecer a pessoa. Você ficar pelado com alguém é algo bem importante", explicou à revista. >

"Já faz um tempo isso na minha vida. Não é que vou namorar [com quem fizer sexo], mas é um cara que tem que gostar de alguma maneira, senão não vou", adianta. "Mas eu não planejo as coisas na minha vida. Eu queria arrumar um namorado, sim. Por eu ter dificuldades de sair com pessoas aleatórias, eu gostaria de ter uma pessoa [na vida] até para fazer uma coisa mais fixa", disse.>