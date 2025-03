LIBERDADE

Luciana Gimenez revela sexualidade e reflete sobre intimidade: ‘Só não gosto’

Apresentadora compartilhou visão sobre relacionamentos e destacou respeito pelo próprio corpo

Luciana Gimenez fez uma revelação pessoal ao participar do programa Na Palma da Mari, da CNN. Durante a entrevista, a apresentadora afirmou que se identifica como demissexual, orientação na qual a atração sexual só surge a partir de um vínculo afetivo profundo. >

Com bom humor, Luciana comentou que exige mais do que apenas atração física para se envolver com alguém. "Na minha cama, então… Vai ter que mandar todos os exames e ficha criminal para dormir lá", brincou.>