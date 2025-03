REPROVOU

Esposa de Roberto Justus critica looks de famosas no Carnaval: ‘Ridículo’

Ana Paula Siebert disse que muitas pessoas "perderam a noção do ridículo" e defendeu que é possível ser sexy sem ser vulgar

Ana Paula Siebert, esposa do empresário Roberto Justus, virou assunto nas redes sociais após criticar os looks escolhidos por famosas e anônimas para o Carnaval deste ano. Em resposta a perguntas de seguidores, a influenciadora afirmou que desaprovou muitas das produções vistas durante a folia. >

"É pra ser sincera ou politicamente correta?", começou Ana Paula, antes de dar sua opinião. "Acho que no Carnaval existe uma licença poética para mostrar mais, e isso é legal, mas algumas pessoas perderam completamente a noção do ridículo." Ela ainda questionou a necessidade de tanta exposição: "Tem umas coisas que eu olho e penso: 'Não é possível que a pessoa tá desse jeito. Pra quê? A troco de quê?'. Acho que mesmo no Carnaval dá para ser sexy sem ser vulgar", completou.>

As declarações geraram reações diversas na internet. Enquanto alguns concordaram com a visão da influenciadora, outros a criticaram por querer impor padrões à folia. "Carnaval é pra ser feliz e livre, não pra ser elegante", rebateu uma internauta. Outra ironizou: "Ta sem jogo de xícaras para organizar na bandeja, Ana?". Já uma terceira lembrou que a ousadia nos figurinos sempre fez parte da festa: "A vida inteira a galera foi com as partes de fora no Carnaval, se manca".>