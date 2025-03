REALITY SHOW

Manipulação no ‘BBB 25’? Internautas acusam Globo de prejudicar sister na Prova do Líder

Fãs do programa apontam desvantagem da participante em dinâmica de resistência e cobram correção da produção

A Prova do Líder do " BBB 25 " gerou polêmica nas redes sociais após internautas apontarem uma possível desvantagem para Renata . Segundo os espectadores, a participante não recebeu um ajuste na base onde estava posicionada, diferentemente de outras sisters de estatura semelhante, o que teria comprometido seu desempenho na disputa. >

A prova, de resistência e agilidade, exigia que os brothers apertassem um botão no momento exato em que o cronômetro zerasse. Os mais rápidos escapavam de punições, enquanto os mais lentos tinham seu espaço reduzido na cabine individual onde estavam confinados. Para equilibrar a competição, a produção teria ajustado a altura das bases de participantes como Daniele, Vilma e Joselma, mas Renata, com 1,62m, não recebeu a mesma adaptação.>

A situação não passou despercebida pelo público, que rapidamente levou o assunto aos trending topics no X (antigo Twitter). Hashtags como #ManipulaçãoNoBBB e #TrocaABaseDaRenata ganharam força, acompanhadas de críticas à produção. “Os outros mal levantam o braço e já alcançam o botão, enquanto a Renata precisa se esticar toda. Isso precisa ser revisto!”, escreveu um internauta. Outro espectador questionou a imparcialidade do programa: “É um absurdo prejudicarem uma participante assim, justo agora que ela tem atrito com a Gracyanne”.>