DESCANSO MERECIDO

Lore Improta conta que vai viajar com Léo para três destinos diferentes no pós-Carnaval; veja detalhes

Dançarina contou o que planejou para o descanso do casal

Elis Freire

Publicado em 6 de março de 2025 às 20:19

Leo Santana e Lore Improta Crédito: Reprodução

Cada um com o seu brilho e os dois muito carnavalescos, Léo Santana e Lore Improta encantaram foliões pelo Brasil no Carnaval 2025. Lore com musa na Sapucaí e nas avenidas de Salvador, Léo com shows e trios pelo país. Porém, a dançarina revelou que agora o casal pretende descansar no pós folia, com três viagens diferentes já marcadas. >

Em entrevista ao portal LeoDias, Lore detalhou como será cada uma das escapadinhas para curtir: uma com a família toda, outra só com a filha e outra a dois! “A gente já decidiu, a gente vai para três lugares diferentes. Uma viagem em família, com sogra cunhada, outra só com Liz para poder passar esse tempo com ela [...] e também pós carnaval a gente sempre faz uma viagem nós dois para manter”, explicou Lore.>

Ela contou ainda que sempre planeja tudo sozinha, sem nenhuma interferência no marido nas decisões. “Sempre sou eu. Lé é uma que não se mete em nada. Ele não sabe que voo vai pegar, que horas vai ter que acordar, nada”, garantiu Lore ao ser questionada sobre quem organiza tudo nesses momentos.>

Tombo na avenida

Durante desfile no Rio de Janeiro como musa da Viradoura, Lore Improta viveu um pequeno imprevisto. A dançarina levou um tombo na Marquês de Sapucaí durante o desfile da Unidos do Viradouro no último domingo e caiu com o corpo de lado no chão. >