VEJA POST

Cíntia Chagas detona Erika Hilton após discurso na Sapucaí: 'Inapropriada, mal-educada e histérica'

A professora e influenciadora criticou fortemente a deputada do PSOL nas suas redes sociais

Cíntia Chagas voltou a colocar a fala de uma outra mulher como alvo das suas críticas nas redes sociais. Desta vez, a professora e influenciadora detonou a deputada Erika Hilton (PSOL-SP) após um discurso feito pela parlamentar antes do desfile pela Paraíso do Tuiuti, na Sapucaí, nesta terça (4). Através do Instagram, Cíntia chegou a dizer que a ativista é “apenas uma mulher mal-educada que sabe gritar”. >

Discurso de Hilton

Durante o 'esquenta' do Paraíso do Tuiuti na Sapucaí, a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) fez um discurso bem forte na avenida que foi recebido combatidas de leques pelo pública. Erika denunciou a transfobia no país e exaltou a história das travestis, homenageadas no enredo da escola de São Cristóvão. >