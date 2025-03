PÓS-CARNAVAL

Isabelle Nogueira mostra machucados no corpo após desfile na Sapucaí: 'Marcas da arte'

Influenciadora desfilou como musa da Grande Rio na madrugada desta quarta (5)

Elis Freire

Publicado em 6 de março de 2025 às 16:32

Isabelle Nogueira mostra marcas no corpo nos stories Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A ex-BBB e influenciadora Isabelle Nogueira usou suas redes sociais nesta quarta-feira (6), para revelar que ficou alguns machucados no corpo após vestir fantasias de Carnaval utilizadas na apresentação pela Acadêmicos do Tucuruvi e como musa da Grande Rio na Sapucaí. Em vídeo, Isabelle mostrou pequenos roxos no braços que chamou de “marcas da arte” e se orgulhou da dedicação na avenida. >

Ela falou ainda sobre o esforço físico exigido no desfile e explicou uma técnica utilizada para ajustar o traje no corpo. “Quem vê, pensa ‘nossa, essa cunhatã toda perebenta’. São marcas da guerra, da arte. Ainda estou com um pouco de grafismo, que vai demorar um pouco a sair. Aqui é marca de esparadrapo, uma técnica que uso em Parintins para segurar minha fantasia”, declarou nos stories. >