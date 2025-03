SAIBA QUAL É

Millie Bobby Brown revela seu verdadeiro nome: 'Nunca tinha contado para ninguém'

Conhecida por 'Stranger Things', atriz de 21 anos explicou o motivo por trás da mudança em seu nome de nascença

Nomes artísticos são comuns entre as celebridades de Hollywood,mas no caso da atriz de 21 anos Millie Bobby Brown, conhecida por papel em Stranger Things, não era de conhecimento público que o seu nome utilizado não é o de batismo. Em entrevista ao BuzzFeed UK publicada na quinta-feira (6), a famosa explicou que uma parte de seu nome completo foi alterado por um motivo inusitado. >

Nem mesmo o Google ou Wikipédia sabiam desta mudança no nome de nascença de Millie. Ela explicou que apenas um nome do meio foi alterado de "Bonnie" para "Bobby". Segundo a atriz, tudo foi "por zoeira", quando começou a atuar.>

"Meu nome do meio é Bonnie. É Millie Bonnie Brown. Eu nunca tinha contado isso para ninguém", ela garantiu. "Vocês ouviram aqui primeiro!", declarou Millie enquanto conversava com Chris Pratt, seu colega de elenco em 'The Electric State'.>