VEM AÍ?

Rachel Sheherazade surpreende ao revelar sonho religioso inusitado

Apresentadora brincou ao fazer apelo

Fernanda Varela

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 07:00

Rachel Sheherazade Crédito: Reprodução

Rachel Sheherazade surpreendeu ao contar que ainda guarda um desejo inédito na televisão: atuar em novelas. Em entrevista a Flávio Ricco, na LeoDias TV, a apresentadora revelou que sonha com a carreira de atriz desde a infância e até deixou um recado direto para a Record.

“Eu era uma criança muito tímida, mas gostava de palco. Sempre. Tanto que me considero uma atriz frustrada: meu sonho era ser atriz”, disse. Em tom descontraído, completou: “Diretores, me convidem! Record, alô, faço novela bíblica, estou aqui, hein”.

Conhecida por sua trajetória no jornalismo político, Rachel também falou sobre o impacto da fama quando se mudou para São Paulo. “Quando fui para São Paulo, deixei de apenas dar a notícia e passei a ser notícia. Jornalistas falavam de mim o tempo todo, fui entrevistada por muitos veículos”, lembrou.