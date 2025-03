DETIDA NO BARRA-ONDINA

Com Alzheimer, Oscar Maroni não sabe que filha Aritana foi presa por tráfico de drogas em Salvador

Dono de famosa casa de entretenimento adulto foi afastado de suas atividades

Pai da ex-Masterchef e ex-A Fazenda Aritana, Oscar Maroni é um nome conhecido por ser um famoso empresário da área do entretenimento adulto no Brasil. Diagnosticado com Alzheimer grau 2, o idoso 73 anos, porém, não sabe da última: sua filha Aritana foi presa nesta segunda (3) no Carnaval de Salvador após abordagem policial. >