SEM PARCERIAS

'Pegaram birra', revela empresário sobre falta de patrocínios de Davi Brito no Carnaval

Baiano reclamou do sumiço das marcas para parcerias durante a folia

“Em três meses, ele se tornou esse artista todo. ‘Cristian, você vê maldade em Davi?’ Nenhuma. Vejo um cara que é inocente, que faz as coisas que ele tem vontade e as pessoas já pegaram birra dele. Ele é muito bombardeado por conta disso. Como ele não tem costume com a internet, tem algumas atitudes que o povo acha sem noção. Pensa: ele era um Uber que ficou milionário e muito famoso”, ressaltou. >

Davi, que atualmente tem 8 milhões de seguidores no Instagram — 1,5 milhão a menos do que quando deixou o reality em abril do ano passado —, afirmou que tem encontrado dificuldades para fechar parcerias comerciais. “Não fechei parceria no Carnaval. Não sei se vai aparecer marca para fazer parceria. Por que será? Talvez o erro foi meu? Foi. Talvez o erro foi da assessoria? Foi. Não vou ficar procurando culpado. Talvez a marca não quis me contratar? Talvez foi. Não vou ficar cobrando isso”, disse.>