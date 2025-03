NÃO VAI SER DESSA VEZ

Fernanda Torres rejeita convite para desfilar na Sapucaí e explica motivo; veja

Atriz foi convidada para desfile das campeãs do Rio de Janeiro pelo prefeito Eduardo Paes

Fernanda Torres é a grande celebridade do momento, sendo ovacionada por ter levado o país ao Oscar com seu talento. Há mais de 3 meses sem parar na maratona de divulgação de “Ainda Estou Aqui” a atriz recebeu o convite de desfilar na Sapucaí no desfile das campeãs do Rio de Janeiro no próximo sábado (8/3), mas resolveu recusar. >