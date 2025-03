LUTO

Felipe Araújo lembra dia da morte de Cristiano Araújo: 'Foi um baque terrível, um puxão de tapete'

Cantor estava fazendo um show quando o irmão sofreu um acidente de carro fatal

"Terminei o show, fui pra casa dormir e acordei com várias ligações, dizendo que ele sofreu um acidente, inicialmente disseram que ele tinha quebrado um braço, eles não queriam contar por ligação", relembrou Felipe Araújo.>

O artista só se deu conta da gravidade da situação ao chegar no hospital. O relato foi dado no programa Viver Sertanejo, que irá ao ar no próximo domingo (2). >