FOFURA

Tá mudado! Neymar curte Carnaval ao lado da família em bloquinho particular da filha Mavie

Bebê estava fantasiada de Moana

Nos cliques, Mavie aparece com a fantasia de Moana, protagonista do filme da Disney lançado em 2016, e com parte da decoração ao fundo: balões coloridos e um banner com os dizeres: "Bloquinho da Mavie". O espaço teve brinquedos, bolinhas de sabão, penteados coloridos, muita música ao vivo, confete, e muito mais.>