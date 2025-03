DESCEU PRO POVO

Reconheceria? Thais Carla usa disfarce para curtir no meio da pipoca do Psirico

Influenciadora curtia o Carnaval da Barra no Camarote 2222 e resolveu descer para avenida

A influenciadora Thais Carla curtia o Carnaval de Salvador de cima do Camarote 2222 na Barra nesta sexta (28) , quando resolveu se jogar mais ainda na folia. Thais desceu para curtir a pipoca de Psirico disfarçada completamente. Com um blusão preto escrito "Energia de Gostosa" e uma peruca laranja, ela conseguiu passar despercebida entre os foliões. >

Mais cedo, o CORREIO entrevistou Thais, que também é dançarina, no camarote. Ela utilizava um look com várias correntes prateadas e douradas, além de uma lace longa castanha, bem diferente de como apareceu mais tarde na folia. Na conversa, a influenciadora destacou a energia diferenciada do Carnaval de Salvador. >