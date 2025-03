COBERTURA NO RIO

Repórter da Globo leva jato de 'neve' na cara ao vivo de foliões; veja vídeo

Josué Amador também teve seu celular furtado, mas recuperou o aparelho

Ao vivo em cobertura no centro do Rio de Janeiro, Josué Amador, repórter da Inter TV, afiliada da Globo, foi surpreendido por uma situação nada agradável. Um grupo de foliões passou pelo jornalista e esguichou spray de “neve” no profissional. Na abordagem, um deles ainda leva o celular que o profissional utilizava no momento. >