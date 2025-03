CRIATIVIDADE

Grupo vestido de Beyoncé com roupas de caubói chama a atenção na Barra

Foliões se inspiraram no álbum 'Cowboy Carter', mais recente da estrela

A cantora Beyoncé foi musa inspiradora para foliões no Carnaval de Salvador que foram vestidos da diva com roupa de caubóis na noite desta sexta-feira (28). O grupo chamou a atenção no circuito Dodô, Barra-Ondina, ao se inspirar no álbum 'Cowboy Carter', a obra mais recente da artista, para se fantasiar. >