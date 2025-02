CIRCUITO DODÔ

Trio de Daniela Mercury atrasa, mas fãs não se abalam e aguardam na Barra

Assessoria explicou que que o trio da cantora enfrentou um congestionamento e não conseguiu se posicionar no Farol da Barra no horário divulgado

Larissa Almeida

Publicado em 27 de fevereiro de 2025 às 23:22

Fãs de Daniela Mercury no estacionamento de trios, na Barra Crédito: Larissa Almeida/ CORREIO

O trio elétrico da cantora Daniela Mercury, que estava previsto para sair às 21h40, já completou mais de uma hora de atraso e não tem uma nova previsão. Segundo a assessoria de imprensa da rainha do axé, o trio enfrentou um congestionamento, de modo que não conseguiu se posicionar no Farol da Barra no horário divulgado. >

Por volta das 22h40, os fãs da cantora estavam concentrados no estacionamento de trios. Três amigas, que já tinham uma hora esperando, não se abalaram pelo atraso.>

“Ano passado, deu problema no LED do trio e ela ficou parada por duas horas. Daniela chegou a ficar sentada, comendo banana, enquanto esperava resolver. Então, já venho psicologicamente preparada. Se passar de duas horas, eu me estresso, mas é só ela entrar e cantar que eu pulo junto e passa”, diz a estagiária de marketing Morgana Vita, de 21 anos.>

Também integrante do grupo, a administradora Emilene Menezes, 37, conta que está acostumada com os atrasos da cantora. “Em Carnaval, já esperamos esse atraso. Já fui em shows de artistas que demoraram muito mais, então ela está na régua”, defendeu a ídola.>

Já Gael Rosa, 28, que é fã mineiro da cantora, não mostrou a mesma paciência. “Está sendo muito ruim esse ano, porque não falaram o horário para a gente se programar. Daniela postou que talvez fosse às 21h40 e a gente já está acostumado com alguns atrasos de uma hora, mas até agora não vimos nem ela nem o trio dela”, reclamou.>

Apesar do atraso, Gael conta que vai esperar o trio pelo tempo que for necessário, para seguir a pipoca da cantora. “Provavelmente, vamos ficar esperando ela por bastante tempo, igual o ano passado, quando teve aquela confusão e não mudou nada. Se ela não vier, 'as gays' vão ficar doentes, inclusive eu”, disse, aos risos.>

Daniela se apresentou mais cedo, no Campo Grande, na homenagem aos 40 anos da axé music Crédito: Marina Silva/ CORREIO