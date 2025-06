NO RIO VERMELHO

DJ morre um dia antes de apresentação, casa noturna mantém festa e vira alvo de críticas

'A festa de hoje será para você', informou a casa noturna em comunicado que anuncia a morte do DJ

Perla Ribeiro

Publicado em 29 de junho de 2025 às 15:29

DJ de Salvador morre um dia antes de apresentação, casa noturna mantém festa e vira alvo de críticas Crédito: Reprodução/Instagram

Reconhecido na cena LGBTQIAPN+ de Salvador, o DJ Pedro Batista, 33 anos, era um dos nomes aguardados para se apresentar neste domingo (29), no Afterraiá, evento que será realizado na Labirinto, casa noturna que funciona na Rua Conselheiro Pedro Luís, no bairro do Rio Vermelho. No entanto, o artista morreu no último sábado (28) e a casa de eventos anunciou o cancelamento da apresentação dele em função da morte, mas informou que a festa será mantida e dedicada a ele. >

No entanto, a decisão foi alvo de críticas por muitos seguidores do espaço. Além de Pedro, outros dois DJs estavam previstos para participarem da festa. A causa da morte de Pedro não foi divulgada. O velório estava previsto para começar às 14h15, na sala 6 do Cemitério Bosque da Paz, e o sepultamento foi marcado para 16h30. >

DJ morre aos 33 anos 1 de 5

"É com enorme pesar que comunicamos o cancelamento da apresentação do DJ Pedro Batista em virtude do seu falecimento. Nós da Labirinto, lamentamos profundamente a sua perda, direcionando nossos pensamentos e orações para sua família e amigos. Descanse em paz, Pedro, sua música jamais será esquecida. Você foi o primeiro a acreditar na casa, seremos sempre grato. Te amaremos pra sempre meu amigo e irmão", informa o comunicado divulgado pela Labirinto.>

A publicação serviu de espaço para críticas dos que consideram que o evento deveria ser cancelado em respeito à morte do DJ. "E vocês vão continuar com a festa? Pqp (sic) era melhor nem fazer nota de pesar nenhuma, zero consideração", reclamou um seguidor. A crítica ganhou outros reforços: "Também pensei isso, viu, muita falta de consideração com a memória do rapaz", lamentou. >

Houve ainda quem pontuasse que ele era um dos melhores DJ da casa. "A casa nem deveria abrir em respeito e luto por ele. Achei uma falta de consideração também". Também teve quem sugerisse um boicote ao evento programado para a noite deste domingo (29). "Não era pra ninguém aparecer, o cara faleceu, mas o bolso tem que tá cheio".>

Do outro lado, teve também quem defendesse a decisão de manter a programação mesmo com a morte de um dos DJ que seria responsável pela animação da festa. "Para os que falam demais, a casa precisa ser paga, as contas... Hipocrisia dos que questionam". >