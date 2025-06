CAMAÇARI

Mulher grávida é morta dentro de casa após se colocar como escudo para proteger companheiro

Segundo a PM, homem ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu

Perla Ribeiro

Publicado em 29 de junho de 2025 às 17:24

Polícia Civil Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Uma mulher identificada como Tauane Fonseca Costa, 24 anos, morreu vítima de disparos de arma de fogo após três indivíduos invadirem sua residência alegando que iriam matar o companheiro dela, que não teve a identidade divulgada. De acordo com informações da Polícia Civil, os suspeitos efetuaram os disparos quando Tauane se colocou na frente do companheiro. O homem também acabou atingido, foi socorrido, mas não resistiu. O crime ocorreu na madrugada deste domingo (29), na Rua do Alecrim, no Jardim Brasília, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).>

Prepostos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e constataram o óbito da mulher, e a segunda vítima foi socorrida a uma unidade de saúde da região, mas não resistiu. Policiais militares do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM/Dom Pedro I) foram acionados para averiguar denúncia de duas vítimas de disparos de arma de fogo na Rua do Alecrim. No local, os militares confirmaram o fato. >

A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e remoção do corpo. A autoria e motivação serão investigadas pela Polícia Civil. Em nota, a PC informou que a Delegacia Territorial de Camaçari investiga o caso.>