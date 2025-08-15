Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vai chover? Confira previsão do tempo para o final de semana em Salvador

Defesa Civil de Salvador (Codesal) divulgou aviso meteorológico nesta sexta-feira (15)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 10:31

Chuva em Salvador
Chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) divulgou, na manhã desta sexta-feira (15), o aviso meteorológico com a previsão do tempo para o final de semana na capital baiana. O céu deve permanecer nublado de sexta a domingo (29), com possibilidade de chuva.

Sexta-feira (15)

Céu nublado a parcialmente nublado com chuva. Temperaturas vão variar de 21°C a 30 °C. 

Sábado (16)

Céu nublado com chuva. Temperaturas devem variar de 20°C a 29 °C.

Domingo (17)

Céu nublado com chuva. Temperaturas devem variar de 20°C a 29 °C.

Chuva em Salvador

Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador amanheceu sob forte chuva terça-feira (6) por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Salvador amanheceu com chuva nesta segunda-feira (5) por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador nesta sexta (2) por Arisson Marinho/ CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva de Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Salvador amanheceu sob chuva nesta quarta (27) por Arisson Marinho / CORREIO
Salvador amanheceu sob chuva nesta quarta (27) por Arisson Marinho / CORREIO
Chuvas seguem nesta terça (26) em Salvador por Arisson Marinho / CORREIO
Chuvas seguem nesta terça (26) em Salvador por Arisson Marinho / CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho
Salvador terá chuva com trovoadas nesta segunda por Arisson Marinho / CORREIO
Chuva em Salvador por Foto do Leitor
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuvas em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Fortes chuvas atingem a cidade de Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuvas em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Dia de chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Defesa Civil emite alerta de chuvas moderadas a fortes em Salvador por Jefferson Peixoto/Secom PMS
Salvador tem dia de chuva forte por Reprodução
Salvamar alerta para o risco de descargas elétricas na praia durante chuvas intensas em Salvador por Bruno Concha/Secom PMS
Chuva foi registrada em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador tem registrado chuva acima da média nos últimos anos por Arisson Marinho/ CORREIO
Chuva em Salvador por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Stefano Volp lança seu quinto livro, Nunca Vi a Chuva, em Salvador por LilOliveira/Divulgação
Segunda-feira (19) foi de chuvas fortes em Salvador por Paula Froes
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador amanheceu com fortes chuvas nesta segunda (2) por Marina Silva/CORREIO
Nas últimas 24 horas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicou que 34,8 mm de chuva caíram em Salvador, com ventos de velocidade média de 28,8 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO
A chuva inundou ruas e invadiu as casas em Castelo Branco por Paula Fróes/CORREIO
Os ventos fortes e as chuvas em Salvador devem se estender até o próximo domingo (24). por Nara Gentil/CORREIO
Salvador amanheceu com fortes chuvas nesta segunda (2) por Marina Silva/CORREIO
1 de 61
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO

Leia mais

Imagem - Empresa alimentícia é alvo de denúncia por comercializar produtos com insetos e mau odor

Empresa alimentícia é alvo de denúncia por comercializar produtos com insetos e mau odor

Imagem - Ministério Público recomenda adequações no Colégio da Polícia Militar da Ribeira

Ministério Público recomenda adequações no Colégio da Polícia Militar da Ribeira

Imagem - Suspeito é morto e outros seis são presos durante operação da polícia em Salvador

Suspeito é morto e outros seis são presos durante operação da polícia em Salvador

Mais recentes

Imagem - Homem é morto a tiros em praça da Bahia uma semana após execução de comerciante

Homem é morto a tiros em praça da Bahia uma semana após execução de comerciante
Imagem - Empresa alimentícia é alvo de denúncia por comercializar produtos com insetos e mau odor

Empresa alimentícia é alvo de denúncia por comercializar produtos com insetos e mau odor
Imagem - Correios atualiza CEPs de quatro municípios e quatro distritos na Bahia; veja quais

Correios atualiza CEPs de quatro municípios e quatro distritos na Bahia; veja quais

MAIS LIDAS

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22
01

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
02

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 30 vagas e salários de até R$ 12.000,00
03

Prefeitura abre concurso com mais de 30 vagas e salários de até R$ 12.000,00

Imagem - Salário de R$ 10 mil e jornada de 6 horas: banco abre inscrições para concurso
04

Salário de R$ 10 mil e jornada de 6 horas: banco abre inscrições para concurso