BOLETIM

Vai chover? Confira previsão do tempo para o final de semana em Salvador

Defesa Civil de Salvador (Codesal) divulgou aviso meteorológico nesta sexta-feira (15)

Millena Marques

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 10:31

Chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) divulgou, na manhã desta sexta-feira (15), o aviso meteorológico com a previsão do tempo para o final de semana na capital baiana. O céu deve permanecer nublado de sexta a domingo (29), com possibilidade de chuva.

Sexta-feira (15)

Céu nublado a parcialmente nublado com chuva. Temperaturas vão variar de 21°C a 30 °C.

Sábado (16)

Céu nublado com chuva. Temperaturas devem variar de 20°C a 29 °C.

Domingo (17)

Céu nublado com chuva. Temperaturas devem variar de 20°C a 29 °C.