Vai chover? Confira previsão do tempo para o final de semana em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 10:31
A Defesa Civil de Salvador (Codesal) divulgou, na manhã desta sexta-feira (15), o aviso meteorológico com a previsão do tempo para o final de semana na capital baiana. O céu deve permanecer nublado de sexta a domingo (29), com possibilidade de chuva.
Sexta-feira (15)
Céu nublado a parcialmente nublado com chuva. Temperaturas vão variar de 21°C a 30 °C.
Sábado (16)
Céu nublado com chuva. Temperaturas devem variar de 20°C a 29 °C.
Domingo (17)
Céu nublado com chuva. Temperaturas devem variar de 20°C a 29 °C.
Chuva em Salvador