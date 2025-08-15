Suspeito é morto e outros seis são presos durante operação da polícia em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 08:02
Um suspeito foi morto e outros seis foram presos durante a Operação Égide, deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (15). Os homens são integrantes de uma organização criminosa especializada em furtos a estabelecimentos comerciais de grande porte na capital baiana
De acordo com a Polícia Civil, os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos no bairro da Engomadeira. Os sete criminosos foram alcançados na Engomadeira, Tancredo Neves, Pau Miúdo e Mata Escura.
Os suspeitos também estão envolvidos no ataque a tiros contra uma equipe da Polícia Civil, que deixou um delegado e uma mulher feridos, além de um homem morto, na Engomadeira, em julho deste ano.
Durante o cumprimento de um mandado de prisão na Engomadeira, um criminoso recebeu a equipe da Polícia Civil a tiros, o que resultou em confronto. O homem foi atingido e socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu. Com ele, foram apreendidos uma pistola com carregador alongado e 30 munições.
A ação acontece de forma integrada pelos Departamentos de Inteligência Policial (DIP), Especializado de Investigações Criminais (DEIC), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), de Polícia Metropolitana (Depom), das Coordenações de Operações de Polícia Judiciária (COPJ) e de Operações e Recursos Especiais (Core), além da Superintendência de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública (SI-SSP) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar.