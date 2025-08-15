Acesse sua conta
Ministério Público recomenda adequações no Colégio da Polícia Militar da Ribeira

Promotor exigiu reparações das paredes infiltradas, remoção de função, instalação de ares-condicionados e mais

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 08:30

Colégio Militar da Ribeira
Colégio Militar da Ribeira Crédito: Reprodução

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), por meio da Promotoria de Justiça de Educação de Salvador, recomendou adequações no Colégio da Polícia Militar da Ribeira, em Salvador. A recomendação aconteceu nesta quinta-feira (14).

Segundo o promotor de Justiça Valmiro Macêdo, problemas detectados em inspeção promovida na terça-feira (12) estão impactando o funcionamento "e causando prejuízos no aprendizado dos estudantes, na saúde e no bem-estar da comunidade escolar”.

A recomendação também foi enviada à diretoria do colégio, que ainda não possui calendário escolar formalizado. No dia da inspeção, o promotor de Justiça solicitou à direção escolar que providenciasse, de imediato, a elaboração e formalização do calendário.

O MP-BA recomendou ainda que providenciem a aquisição dos materiais de higiene a serem destinados aos sanitários da escola, papel higiênico, sabão líquido e papel toalha. Que adotem medidas de controle da infestação de pombos nos ambientes da unidade escolar, especialmente no refeitório e na quadra de esporte.

Também foi recomendado que sejam reparadas as infiltrações nas paredes e removidos os fungos que se proliferam em alguns ambientes; que instalem aparelhos de ares-condicionados em quantidade suficiente às necessidades dos alunos e professores para viabilizar o conforto térmico; que promovam a limpeza dos tanques de água e implementem ações para disponibilizar professor de Química para ministrar aulas aos alunos do 1º ano.

