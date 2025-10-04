HISTÓRIA DE AMOR

Milton Nascimento adotou filho já adulto após ficar entre a vida e a morte

Cantor oficializou a adoção de Augusto Nascimento em 2017, depois de uma internação que marcou a virada emocional na vida dos dois

Fernanda Varela

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 11:40

Milton Nascimento e filho Crédito: Redes sociais

O cantor Milton Nascimento nunca teve filhos biológicos, mas construiu um dos vínculos mais fortes de sua vida ao adotar Augusto Nascimento, hoje com 32 anos. O gesto aconteceu quando o artista tinha 75 anos e se recuperava de um grave problema de saúde que quase lhe custou a vida.

Milton conheceu Augusto ainda adolescente, em Juiz de Fora (MG), por meio de amigos em comum. A aproximação foi natural e, ao longo dos anos, o afeto se transformou em um laço familiar profundo. Em entrevista ao canal Ter.a.pia no YouTube, Augusto contou que cresceu com a presença da mãe biológica, mas sem contato com o pai biológico. “Eu não fui adotado num abrigo, num orfanato. Eu tenho uma mãe biológica e um pai adotivo. Só que os dois nunca tiveram nada. Milton é amigo dos pais de uns amigos meus de infância”, relembrou.

A relação ficou ainda mais forte quando Milton enfrentou uma crise de saúde aos 75 anos. “Depois de um tempo, ele começou a ficar mais debilitado. O Japa, funcionário dele, me ligou e perguntou se eu conseguia ir ao hospital. Ele estava muito mal e perguntava por mim o tempo todo”, contou Augusto. “Na hora em que entrei no quarto, ele olhou pra mim e disse: ‘Você veio!’. Foi o momento em que me senti mais amado na vida.”

A partir daquele encontro, o cantor decidiu oficializar o vínculo. Em 2017, Milton entrou com o pedido de adoção, e no ano seguinte, pai e filho comemoraram o primeiro Dia dos Pais com o mesmo sobrenome. “As pessoas acham que nossa relação salvou a vida dele”, disse Augusto.

Apesar de o relacionamento ter sido alvo de interpretações equivocadas, Augusto lamenta os julgamentos. “As pessoas quiseram romantizar nossa relação, mas chegou o momento em que eu falei: ‘Dane-se’. Se não fosse uma relação tão real e verdadeira, esses comentários me afetariam. Milton me ensinou a ser uma pessoa afetuosa como eu nunca tinha sido. É inacreditável a pureza dele”, afirmou.