Filho de Milton Nascimento desabafa após diagnóstico do pai: ‘meu melhor amigo está me deixando’

Cantor foi diagnosticado com demência e seu filho, Augusto Nascimento fez texto emocionante nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 17:23

Filho de Milton fez texto emocionado nas redes sociais Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Após o cantor Milton Nascimento ser diagnosticado com demência, o filho e empresário do artista Augusto Nascimento usou as redes sociais para desabafar sobre o momento delicado que enfrenta ao lado do pai.

O músico fez um texto em que detalha momentos ao lado de um dos maiores nomes da MPB. “Tem sido uma batalha diária, uma dor intensa e um vazio enorme no peito, pois, de alguma forma, o meu melhor amigo está me deixando aos poucos”, escreveu Augusto após confirmar o diagnóstico de Milton em entrevista à revista Piauí.

No texto publicado, o músico relatou que Milton não tem compreendido o que ele fala, e que o momento da refeição é um dos poucos em que o artista mais interage, após Augusto o incentivar a comer, o que nem isso o cantor aceitou nos últimos dias.

Augusto disse que começou a notar comportamentos diferentes do pai no final do ano passado. “De lá para cá, fomos levando a vida normalmente, ainda que com uma preocupação sempre existente”.

Segundo o empresário Milton foi diagnosticado com Parkinson, em 2022, que veio “avançando e as pequenas atividades do dia a dia sofrendo impacto”. Ele disse que chegou a fazer uma viagem de aproximadamente 4000 km com o pai para sair da rotina.

“Eu dirigia com ele sempre ao meu lado de copiloto e escolhendo as músicas - tal qual sempre fizemos em nossas boas viagens pelo mundo. De alguma forma, eu sabia que aquela viagem seria da vida dele”, relembrou.

“Desde o momento em que o universo nos colocou um no caminho do outro, somos inseparáveis e invencíveis, e seguiremos assim enquanto estivermos juntos nessa vida”, escreveu ainda. O empresário também pediu respeito e compaixão no momento delicado, e que não concederá entrevistas e depoimentos no momento.

Na publicação, vários artistas e personalidades deixaram mensagens de carinho. “Queridos vocês estão rodeados de boas energias e amor. Contém sempre comigo. O filho lindo cuida do pai”, escreveu Serginho Groisman.

“Sinto imensamente. Amo Milton como minha família. Ele é a voz mais poderosa e bela do universo e é o compositor que nos representa pela beleza e profundidade poética e melódica de sua música e também pelas lutas pela democracia, pela igualdade, contra o autoritarismo e muito mais”, disse Daniela Mercury.

“Dê a mão, colo, acariciando você está em plena conexão. O tempo de vocês é hoje. Desfrutem! E a conexão será pra sempre!”, escreveu a apresentadora Astrid Fontenelle.

Confira texto na íntegra:

“No final do ano passado, comecei a notar alguns comportamentos diferentes do meu pai, mas nada que fosse alarmante.

De lá para cá, fomos levando a vida normalmente, ainda que com uma preocupação sempre existente, mas com ele recebendo inúmeras homenagens, sendo ovacionado, vibrando, cantando, sendo tema de desfile no carnaval, e por aí vai.

Com o tempo, as alterações foram se acentuando. O Parkinson, diagnosticado em 2022, avançando, e as pequenas atividades do dia a dia sofrendo impacto.

Em maio, decidi fazer uma viagem de motorhome com ele. Rodamos aproximadamente 4.000 km, eu dirigia com ele sempre ao meu lado de copiloto e escolhendo as músicas - tal qual sempre fizemos em nossas boas viagens pelo mundo. De alguma forma, eu sabia que aquela viagem seria uma despedida desses momentos.

Dentro das limitações dele, nos divertimos muito e, quando voltamos, ele só dizia que havia sido a melhor viagem da vida dele.

Poucos dias depois da volta, gravamos juntos uma campanha de Dia dos Pais e, no dia seguinte, ele olhou para mim e disse: ontem foi foda, né?! Como o belo coruja que é, sempre exaltando todos os momentos e realizações que tínhamos conjuntamente.

Uma semana depois, eu estava em Teresina a trabalho, e tive que voltar correndo, pois ele não estava legal e precisou ir ao hospital. Era uma desidratação, já fruto da dificuldade que ele vem tendo de se hidratar e alimentar.

Dali para frente, entramos em uma montanha russa, e absolutamente tudo mudou de forma extremamente rápida: veio, então, o duro diagnóstico de demência.

Nossos diálogos, desde então, têm sido, em sua maioria, silenciosos ou um pouco confusos. Meu pai me chama e tenta falar comigo, mas nem sempre consegue se expressar. As inúmeras ligações a cada vez que eu viajo para trabalhar, já não existem mais, nem mesmo a curiosidade por boas fofocas da vida, ou a espera ansiosa por cada vez que eu retorno para casa em que ele me aguardava com uma camiseta com a nossa foto, ou a curiosidade travessa de me perguntar se eu tinha batido em todo mundo nas voltas dos treinos de jiu-jítsu.

Tem sido uma batalha diária, uma dor intensa e um vazio enorme no peito, pois, de alguma forma, o meu melhor amigo está me deixando aos poucos.

Em alguns momentos, enquanto assisto televisão com ele, em meio ao silêncio, ele puxa e segura a minha mão. Também tem sido comum que ele só aceite fazer algumas refeições, quando eu estou ali o incentivando, acho que essas têm sido as maneiras dele me dizer o que em alguns momentos ele não vem conseguindo expressar através das palavras.

Venho tentando retribuir todo o bem, o amor, cuidado e carinho, dando o máximo de dignidade e conforto que ele pode e merece ter nesse momento.

Desde o momento em que o universo nos colocou um no caminho do outro, somos inseparáveis e invencíveis, e seguiremos assim enquanto estivermos juntos nessa vida.

Esse é, junto com a matéria feita respeitosamente pelo querido @joaobatistajr , na Revista Piauí, o único pronunciamento que farei sobre esse tema.

Peço respeito e compaixão de todos nesse momento tão delicado.