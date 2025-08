POSICIONAMENTO

Milton Nascimento se pronuncia após processo contra o Cruzeiro: 'Não é uma briga por dinheiro'

Canto processa o clube por uso não autorizado da canção em vídeo

Publicado em 3 de agosto de 2025 às 12:08

Milton Nascimento é torcedor do Cruzeiro Crédito: Reprodução

O cantor Milton Nascimento se pronunciou, através de uma nota assinada pela equipe do artista, sobre o processo contra o Cruzeiro Esporte Clube. No comunicado, a equipe afirma que não se trata de "briga por dinheiro", cobra o reconhecimento do trabalho do músico e diz que pessoas que atacarem o artista nas redes sociais serão processadas. >

Além de Milton Nascimento, Lô Borges e Márcio Borges, nomes icônicos do movimento Clube da Esquina, além da gravadora Sony Music, moveram uma ação contra o clube mineiro por uso não autorizado da faixa "Clube da Esquina nº 2" em um vídeo publicado nas redes sociais do time no início de 2025.>

A música foi utilizada no anúncio da chegada do atacante Gabigol, no início deste ano. Segundo o processo que tramita na 1ª Vara Empresarial da Capital do Rio de Janeiro, o clube não obteve autorização legal para o uso da obra. Neste domingo (3), uma publicação feita nas redes sociais de Milton Nascimento comentou o assunto. >

"Em casos assim, é necessário separar a idolatria, e se entender que o Clube, para além de sentimentos, é uma empresa/marcam que visa e tem lucros, e a música, além para além do sentimento que gera, é um trabalho sério, um patrimônio do autor e fonte de renda", diz o comunicado. >

Na ação, a Sony Music solicita indenização por danos materiais, enquanto os três compositores reivindicam R$ 50 mil cada por danos morais, totalizando R$ 150 mil. A iniciativa de processar o clube surpreendeu muitos fãs, especialmente pelo fato de Milton Nascimento já ter declarado publicamente seu carinho pelo Cruzeiro, que é seu time do coração.>

"Essa não é uma briga por dinheiro. É uma defesa legítima do trabalho artístico, do direito autoral e do respeito à profissão", completa a nota (veja abaixo o posicionamento completo). A equipe ainda lamentou os ataques contra Milton Nascimento, que foram publicados por perfis nas redes sociais. Segundo a nota, comentários estão sendo registrados para que medidas legais sejam tomadas. >

O que diz o clube

Em nota enviada à imprensa, o Cruzeiro afirma que afirma que recebeu apenas uma notificação extrajudicial há aproximadamente seis meses, com alegação de violação de direitos autorais por ter compartilhado, em colaboração, um vídeo divulgado na página de Gabigol. O colunista Ancelmo Gois, do jornal "O Globo", foi o primeiro a noticiar o processo envolvendo Milton Nascimento e o clube. >

"Em resposta, o Cruzeiro se posicionou contrário à notificação, uma vez que não houve qualquer violação autoral por parte do clube, que apenas compartilhou, em formato collab, o vídeo postado pelo atleta, que continha fundo musical extraído da galeria musical do instagram, disponibilizada pela plataforma digital a todos os usuários, com a referência clara aos criadores musicais ao longo de toda a sua exibição", diz o clube. >

Ainda de acordo com o Cruzeiro, a publicação teve uso "editorial". "O compartilhamento da postagem pelo Cruzeiro foi apenas de cunho editorial, até como uma forma de homenagem ao artista que, em inúmeras ocasiões, declarou ser torcedor do clube, sem qualquer edição adicional que justifique violação autoral ou qualquer intuito de exploração da obra musical", completa. >