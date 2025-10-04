REALITY

A Fazenda 17 tem caos, briga generalizada e intervenção de seguranças; público pede expulsão de Shia Phoenix

Confusão no pós-festa fez produção acionar “ninjas” do reality para conter os peões

Fernanda Varela

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 12:47

A Fazenda teve briga feia Crédito: Reprodução

O clima esquentou de vez na madrugada deste sábado (4) em A Fazenda 17. O que era para ser uma festa tranquila acabou em gritaria, ameaças e briga generalizada entre vários peões. A confusão foi tão grave que seguranças da Record, conhecidos pelos fãs como “ninjas de Itapecerica”, precisaram entrar na sede para impedir agressões físicas.

Mesmo com a restrição de bebidas alcoólicas imposta pela produção, devido aos recentes casos de intoxicação por metanol no país, o clima foi de puro descontrole. Apenas vinho, cerveja e drinks sem álcool foram liberados, mas isso não impediu que as discussões se multiplicassem pela casa.

Tudo começou quando Yoná Sousa, após sentir dores nas costas e ser carregada pelos colegas, voltou à festa e acabou sendo criticada por outros participantes, que ironizaram a rápida recuperação. A peoa rebateu com indignação: “Eu não posso me divertir? É bonito só me ver deitada?”.

Pouco depois, Carol Lekker e Guilherme Boury protagonizaram outro embate intenso. A ex-Miss Bumbum se revoltou ao ser chamada de “mulher do job”, expressão pejorativa usada para se referir a prostitutas. “Você falou que eu sou do job? Consegue provar? Que job é esse, Gui?”, gritou Carol, acusando o ator de desrespeito e racismo. “Sou uma mulher negra, do cabelo crespo, e cheguei aqui sozinha! Sem ajuda de vô, de tataravô, seu b*sta!”, disparou ela, sendo contida pelos colegas.

Mas o momento mais crítico da noite veio com Shia Phoenix e Wallas Arrais. A briga começou quando Shia supostamente comentou que queria “agredir dez pessoas que não revidariam”, o que teria incluído mulheres, segundo interpretação de outros peões. Wallas se irritou e partiu para cima do ator, iniciando uma confusão generalizada.

Gritos, empurrões e ofensas tomaram conta do ambiente até que os seguranças invadiram a sede para conter os dois. Nas redes sociais, vídeos do momento viralizaram rapidamente, e internautas passaram a pedir a expulsão imediata de Shia, acusado de fazer ameaças físicas.

“Se o Shia volta, acabou o jogo. Ele pode fazer isso de novo, até com uma mulher”, alertou Matheus, um dos participantes. Wallas também afirmou que o ator “vem dando sinais há dias” e disse saber de “coisas dele lá fora”.

A Record ainda não se manifestou oficialmente sobre possíveis punições, mas a madrugada caótica já entrou para a lista dos episódios mais intensos da temporada.