Renata Muller é eliminada de 'A Fazenda 17' com apenas 18,96% dos votos

Influenciadora recebeu a maior rejeição do público

  • Elis Freire

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 00:05

Renata Muller foi casada com Victor Pecoraro
Renata Muller foi casada com Victor Pecoraro Crédito: Reprodução

Renata Muller foi a segunda eliminada de 'A Fazenda 17' recebendo apenas 18,96% para ficar. Ela disputou com Walério Araújo e  Duda Wendling pela permanência na sede, mas foi a mais rejeitada pelo público como apontava a Enquete A Fazenda 17 do CORREIO. Já o estilista Walério foi o segundo menos votado. A atriz Duda Wendling foi a queridinha entre eles conquistando o público. O resultado foi anunciado ao vivo na noite desta quinta-feira (2).

Influenciadora, Renata soma mais de 200 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilha conteúdos sobre maternidade, lifestyle e receitas, além de mostrar sua rotina com as duas filhas, Sophia, de 15 anos, e Rebekah, de 9. A loira ficou no centro de uma polêmica em 2022 ao acusar Victor Pecoraro de traição com a Miss Brasil 2009, Rayanne Morais. Ela e o ator foram casados entre 2012 e 2022. 

Segunda Roça de 'A Fazenda 17'

Como a segunda Roça foi formada?

O fazendeiro Dudu Camargo indicou Rayane para a Roça. "É muito simples, eu comecei a perceber nela, em uma dinâmica, que quando ela perdeu o prêmio de R$ 3 mil, ela disse que não precisava porque tinha em casa. Ela menosprezou o prêmio", explicou ele sobre o voto.

Já na votação da sede, Matheus Martins foi o alvo principal. O ator recebeu 11 votos, no entanto, o cenário mudou após Yoná revelar a ordem do pergaminho laranja. "Transfira todos os votos recebidos por um peão para outro que tenha recebido pelo menos um voto", leu a participante. Ela escolheu transferir os votos de Matheus para Walério, que acabou acumulando 17 votos.

Walério, então, ocupou o segundo banquinho. Na sequência, Duda revelou a ordem do pergaminho branco. "Você deve escolher dois peões da sede, eles também estarão disponíveis para a puxada da baia", informou. Ela mirou em Fernando Sampaio e Luiz Otávio Mesquita. "Walério, qual peão ou peoa você vai puxar?", questionou Galisteu. "A Duda", anunciou o confinado. Já Renata sobrou na dinâmica do Resta Um e foi parar na berlinda. Por fim, Renata vetou Duda da Prova do Fazendeiro.

Porém, Rayane conquistou a Prova do Fazendeiro mais uma vez na noite desta quarta-feira (1) e se livrou na berlinda deixando apenas os 3 peões; Duda Wendling, Renata Muller e Walério Araújo na disputa.

Confira as novidades da sede de "A Fazenda 17"

