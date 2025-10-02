Acesse sua conta
Enquete 'A Fazenda 17': peoa passa na frente na rejeição e deve ser eliminada

Eliminação será no programa desta quinta-feira (2); Duda Wendling, Renata Muller e Walério Araújo disputam pela permanência

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 18:58

Duda Wendling, Renata Muller e Walério Araújo estão na segunda Roça de 'A Fazenda 17'
Duda Wendling, Renata Muller e Walério Araújo estão na segunda Roça de 'A Fazenda 17' Crédito: Reprodução

Duda Wendling, Renata Muller e Walério Araújo disputam pela permanência em "A Fazenda 17" na segunda Roça do programa. A ansiedade pelo resultado está lá em cima já que no programa da noite desta quinta-feira (2) um deles vai deixar a sede e se despedir dos demais peões. Mas, quem deve sair?

De acordo com a parcial da Enquete A Fazenda 17 do CORREIO uma reviravolta se consolidou nos números de rejeição. Lançada às 00h, Walério Araújo aparecia na frente para sair, mas tudo mudou e Renata Muller agora está com 15% a mais de votos. Nos números das 18h50 desta quinta (2), a influenciadora aparece com 47.49% dos votos para ser eliminada, enquanto o estilista está com 32.57% de rejeição. Já Duda Wendling está bem atrás com apenas 19.94% dos votos na parcial. 

Vote em quem você que ser seja eliminado ao final da matéria!

Como a segunda Roça foi formada?

O fazendeiro Dudu Camargo indicou Rayane para a Roça. "É muito simples, eu comecei a perceber nela, em uma dinâmica, que quando ela perdeu o prêmio de R$ 3 mil, ela disse que não precisava porque tinha em casa. Ela menosprezou o prêmio", explicou ele sobre o voto.

Já na votação da sede, Matheus Martins foi o alvo principal. O ator recebeu 11 votos, no entanto, o cenário mudou após Yoná revelar a ordem do pergaminho laranja. "Transfira todos os votos recebidos por um peão para outro que tenha recebido pelo menos um voto", leu a participante. Ela escolheu transferir os votos de Matheus para Walério, que acabou acumulando 17 votos.

Walério, então, ocupou o segundo banquinho. Na sequência, Duda revelou a ordem do pergaminho branco. "Você deve escolher dois peões da sede, eles também estarão disponíveis para a puxada da baia", informou. Ela mirou em Fernando Sampaio e Luiz Otávio Mesquita. "Walério, qual peão ou peoa você vai puxar?", questionou Galisteu. "A Duda", anunciou o confinado. Já Renata sobrou na dinâmica do Resta Um e foi parar na berlinda. Por fim, Renata vetou Duda da Prova do Fazendeiro.

Porém, Rayane conquistou a Prova do Fazendeiro mais uma vez na noite desta quarta-feira (1) e se livrou na berlinda deixando apenas os 3 peões; Duda Wendling, Renata Muller e Walério Araújo na disputa.

Vote na enquete: quem você quer eliminar?

A votação oficial acontece no site do reality.

Tags:

