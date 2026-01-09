Acesse sua conta
Enquete BBB 26: Quais participantes da Casa Sul você quer ver no BBB?

Quatro nomes disputam vagas no programa após anúncio da casa montada em diferentes regiões do Brasil

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 18:10

Casa de Vidro Sul
Casa de Vidro Sul Crédito: Reprodução | Globo

A Casa de Vidro Nordeste já está oficialmente em funcionamento e abriu a disputa por vagas no Big Brother Brasil 26. Montada em Salvador, no Shopping Bela Vista, a dinâmica reúne quatro participantes, dois homens e duas mulheres, que agora dependem exclusivamente da escolha do público para entrar na casa mais vigiada do país.

A votação oficial acontece no gshow e o resultado será anunciado no domingo à noite. Enquanto isso, também em outras regiões do Brasil, como no Sul, a enquete movimenta as redes sociais e levanta a pergunta que já divide opiniões entre os fãs do programa: quais participantes da Casa de Vidro Sul você quer ver no BBB 26?

Casa de Vidro Sul

Casa de Vidro Sul por Divulgação
Casa de Vidro Sul por Divulgação
Casa de Vidro Sul por Divulgação
Casa de Vidro Sul por Divulgação
1 de 4
Casa de Vidro Sul por Divulgação

Estão na disputa a modelo Elisa, a atendente de bar Samira, o bancário e professor de boxe Matheus, e o vendedor ambulante Pedro.

E pra você? Quais são os dois participantes da casa de vido (um homem e uma mulher) que devem entrar no BBB 26 representando o Sul?

