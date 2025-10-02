FAMOSOS

'A Fazenda 17': Belo rebate boatos de traição e revela cuidado com filho de Rayane Figliuzzi

Namoro entre Belo e Rayane Figliuzzi se tornou público no Carnaval de 2025

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 13:42

Rayane Figliuzzi e Belo Crédito: Reprodução

Enquanto Rayane Figliuzzi segue confinada em A Fazenda 17, Belo decidiu se pronunciar sobre os rumores que circulam nas redes sociais envolvendo sua vida pessoal. Em entrevista por telefone ao jornalista Leo Dias, o cantor foi direto ao desmentir os boatos de que estaria vivendo um affair durante a ausência da namorada.

“Essa informação não procede, não estou fazendo nada de errado nesse período”, afirmou Belo, negando qualquer possibilidade de traição. Segundo ele, o relacionamento com Rayane continua firme e cheio de respeito, mesmo com a distância causada pela participação dela no reality show da Record.

O pagodeiro fez questão de mostrar que está comprometido não apenas com a influenciadora, mas também com seu filho, Zyon, fruto do relacionamento dela com o ex-marido, Alexandre Navarro Júnior. Belo revelou que assumiu um papel ativo nos cuidados com o menino, arcando com despesas da escola, inserindo-o em sua rotina e até montando um quarto especial em sua casa para que ele se sentisse acolhido.

“Estou bem tranquilo. Sigo na minha casa, cuidando do baby Zyon e esperando a Ray, meu amorzinho”, declarou o artista, em tom carinhoso.

A postura do cantor tem rendido elogios entre os fãs, que destacam a maturidade e a dedicação dele à família. Belo contou ainda que sua rotina atual está voltada para a espera de Rayane e para o novo desafio profissional: o cantor integra o elenco da novela Três Graças, próxima produção das 21h da TV Globo, que substituirá o remake de Vale Tudo.

Rayane Figliuzzi e Belo 1 de 16

Os rumores sobre a vida amorosa do casal ganharam espaço em programas de TV e em perfis de fofoca nas últimas semanas, mas Belo reforçou que não há fundamento nas especulações. Para ele, o momento é de tranquilidade e de expectativa pela volta da namorada.

“Tenho um carinho enorme pelo Zyon. Ele é um menino muito especial, e quero que ele se sinta seguro e amado mesmo enquanto a Ray não está por perto”, acrescentou.