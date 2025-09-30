Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Superman supera expectativas e bate recorde de estreia no HBO Max; confira números

Filme de James Gunn se tornou a maior estreia desde Barbie no streaming da Warner

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 18:00

O filme “Superman” traz Clark Kent tentando equilibrar sua vida como herói e jornalista no Daily Planet (Imagem: Reprodução digital | WARNER BROS.)
O filme “Superman” traz Clark Kent tentando equilibrar sua vida como herói e jornalista no Daily Planet Crédito: Imagem: Reprodução digital | WARNER BROS.

A estreia de Superman no HBO Max confirmou a força do herói mais icônico da DC. Lançado na plataforma em 19 de setembro de 2025, o longa de James Gunn alcançou números impressionantes e bateu recordes de audiência no serviço de streaming da Warner Bros. Discovery.

De acordo com dados divulgados pela própria companhia, o filme registrou 13 milhões de visualizações nos primeiros 10 dias. Trata-se do melhor desempenho desde o fenômeno de Barbie (2023), reforçando o apelo popular do novo Universo DC (DCU).

Leia mais

Imagem - 'Vi Jesus em uma cama de concreto': Oruam posta vídeo cantando música feita na prisão

'Vi Jesus em uma cama de concreto': Oruam posta vídeo cantando música feita na prisão

Imagem - Aos 74 anos, ex-galã da Globo vive recluso e pede ajuda para sobreviver

Aos 74 anos, ex-galã da Globo vive recluso e pede ajuda para sobreviver

Imagem - Carol Lekker, participante de 'A Fazenda 17', já gastou R$ 300 mil em cirurgias; veja transformação

Carol Lekker, participante de 'A Fazenda 17', já gastou R$ 300 mil em cirurgias; veja transformação

Superman

Cena de beijo de "Superman" por Divulgação
Cena de "Superman" por Divulgação
Cena de "Superman" por Divulgação
Cena de "Superman" por Divulgação
Cena de "Superman" por Divulgação
Cena de beijo de "Superman" por Divulgação
Cena de "Superman" por Divulgação
Cena de "Superman" por Divulgação
1 de 8
Cena de beijo de "Superman" por Divulgação

O sucesso no streaming acompanha a trajetória positiva do longa nos cinemas. Superman encerrou sua passagem pelas telonas com US$ 615 milhões arrecadados mundialmente (cerca de R$ 3,2 bilhões), além de críticas bastante favoráveis.

Agora, os olhos se voltam para a sequência já confirmada: Superman: Man of Tomorrow (Homem do Amanhã), com lançamento previsto para julho de 2027. A continuação terá novamente James Gunn como diretor e roteirista, e contará com o retorno de David Corenswet (Clark Kent), Rachel Brosnahan (Lois Lane) e Nicholas Hoult (Lex Luthor).

Além do trio principal, heróis apresentados neste primeiro capítulo também devem retornar. A chamada Gangue da Justiça – formada por Nathan Fillion (Lanterna Verde), Isabela Merced (Mulher-Gavião), Edi Gathegi (Senhor Incrível) e Anthony Carrigan (Metamorfo) - deve ganhar ainda mais destaque na nova fase do DCU.

Leia mais

Imagem - 5 tendências de roupas e acessórios para a primavera

5 tendências de roupas e acessórios para a primavera

Imagem - 5 doenças que ameaçam sua retina

5 doenças que ameaçam sua retina

Imagem - 5 receitas com alimentos benéficos para o coração

5 receitas com alimentos benéficos para o coração

Tags:

Superman

Mais recentes

Imagem - Chocado, pai se recusa a acreditar que filho morreu em acidente com avião cheio de cocaína

Chocado, pai se recusa a acreditar que filho morreu em acidente com avião cheio de cocaína
Imagem - Jornalista revela final de Maria de Fátima em 'Vale Tudo'; confira

Jornalista revela final de Maria de Fátima em 'Vale Tudo'; confira
Imagem - VÍDEO: Ator baiano Fernando Sampaio joga água na cara de Tamires e pode ser expulso de ‘A Fazenda’

VÍDEO: Ator baiano Fernando Sampaio joga água na cara de Tamires e pode ser expulso de ‘A Fazenda’

MAIS LIDAS

Imagem - Pix ganha recurso inédito a partir desta quarta (1º); entenda impacto para usuários
01

Pix ganha recurso inédito a partir desta quarta (1º); entenda impacto para usuários

Imagem - Feirão oferece mais de 600 vagas de empregos e estágios
02

Feirão oferece mais de 600 vagas de empregos e estágios

Imagem - Alunos são flagrados fazendo sexo em faculdade de Salvador
03

Alunos são flagrados fazendo sexo em faculdade de Salvador

Imagem - Pai e mãe morrem afogados junto com a filha ao tentar salvar a menina de 5 anos
04

Pai e mãe morrem afogados junto com a filha ao tentar salvar a menina de 5 anos