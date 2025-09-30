Superman supera expectativas e bate recorde de estreia no HBO Max; confira números

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 18:00
A estreia de Superman no HBO Max confirmou a força do herói mais icônico da DC. Lançado na plataforma em 19 de setembro de 2025, o longa de James Gunn alcançou números impressionantes e bateu recordes de audiência no serviço de streaming da Warner Bros. Discovery.
De acordo com dados divulgados pela própria companhia, o filme registrou 13 milhões de visualizações nos primeiros 10 dias. Trata-se do melhor desempenho desde o fenômeno de Barbie (2023), reforçando o apelo popular do novo Universo DC (DCU).
Superman
O sucesso no streaming acompanha a trajetória positiva do longa nos cinemas. Superman encerrou sua passagem pelas telonas com US$ 615 milhões arrecadados mundialmente (cerca de R$ 3,2 bilhões), além de críticas bastante favoráveis.
Agora, os olhos se voltam para a sequência já confirmada: Superman: Man of Tomorrow (Homem do Amanhã), com lançamento previsto para julho de 2027. A continuação terá novamente James Gunn como diretor e roteirista, e contará com o retorno de David Corenswet (Clark Kent), Rachel Brosnahan (Lois Lane) e Nicholas Hoult (Lex Luthor).
Além do trio principal, heróis apresentados neste primeiro capítulo também devem retornar. A chamada Gangue da Justiça – formada por Nathan Fillion (Lanterna Verde), Isabela Merced (Mulher-Gavião), Edi Gathegi (Senhor Incrível) e Anthony Carrigan (Metamorfo) - deve ganhar ainda mais destaque na nova fase do DCU.