Aos 74 anos, ex-galã da Globo vive recluso e pede ajuda para sobreviver

Eduardo Tornaghi brilhou em novelas dos anos 70 e hoje mantém vida simples no Rio

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 12:10

Eduardo Tornaghi, que fez sucesso em novelas da Globo entre as décadas de 70 e 80 Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Nos anos 1970, quem ligava a televisão durante as novelas certamente se deparava com Eduardo Tornaghi, ator carioca que completa 74 anos nesta sexta-feira (26). Ele iniciou sua carreira em 1973, na produção “João da Silva”, exibida pela TV Rio, antes de integrar o elenco de diversos sucessos da TV Globo, como A Moreninha (1975), Vejo a Lua no Céu (1976), Sinhazinha Flô (1977) e Memórias de Amor (1979).

Apesar da carreira de destaque, Tornaghi se afastou da televisão há quase uma década, tendo sua última participação em Rock Story (2016). Desde então, optou por uma vida mais simples e dedicada à arte, promovendo encontros de leitura, recitais e saraus no Rio de Janeiro, onde reside no bairro do Leme.

Para manter seu trabalho artístico, o ator divulga seu número de Pix e recebe contribuições de admiradores das redes sociais. “Alimente a fonte: pelada, oficinas, livros. In loco ou na rede”, escreveu em uma postagem recente, incentivando o apoio a suas atividades culturais.

Tornaghi explica que escolheu deixar de lado o padrão de vida elevado que poderia manter com a carreira televisiva. “Minha opção foi ter rotina simples, viver em paz com minha consciência. Vendi tudo e viajei pelo Brasil dando aulas em periferias, em presídios e para meninos de rua. Me orgulho dessa decisão”, contou em entrevista anterior.