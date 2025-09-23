Quem é a entrevistada que gritou ao vivo na TV e assustou apresentadoras; conheça

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 10:41
Um momento inesperado tomou conta do telejornal JM1, da TV Mirante, afiliada da Globo no Maranhão. Durante uma entrevista ao vivo para divulgar o longa Enterre Seus Mortos, a atriz Gilda Nomacce deixou as apresentadoras e o público em choque ao soltar um grito intenso, encarnando sua personagem de terror em plena transmissão. A performance, que não parecia ensaiada, viralizou rapidamente nas redes sociais.
Gilda estava no estúdio para falar sobre sua trajetória artística e sobre o papel no novo filme dirigido por Marco Dutra. No fim da entrevista, sem aviso prévio, ela começou a gesticular para a câmera e soltou um grito assustador, arrancando reações imediatas das jornalistas Tayse Feques e Geyce Gomes.
Enquanto muitos internautas especularam que a apresentadora teria se assustado e encerrado o jornal por causa da cena, Geyce esclareceu em entrevista ao g1 MA que já sabia da performance, mas não do grito em si. “Não houve susto. Eu só encerrei porque o jornal já estava acabando, faltavam segundos para os créditos subirem”, explicou.
Nascida em Ituverava (SP), em 1971, Gilda Nomacce é uma das atrizes mais respeitadas do cinema e do teatro nacional. Com quatro décadas de carreira, ela já interpretou mais de 100 personagens, passando por diferentes linguagens artísticas.
Formada pela Escola de Comunicações e Artes da USP, também estudou em instituições internacionais como a City Lit School of Art, em Londres, e participou de residências no Watermill Center (Nova York) e no teatro de Oleg Tabakov, em Moscou.
Na TV, estreou em 1992, na novela De Corpo e Alma, da Globo. Entre seus trabalhos mais recentes estão a série Cidade Invisível (Netflix, 2023) e os filmes Prédio Vazio e Enterre Seus Mortos, ambos lançados em 2024. Além da atuação, Gilda também já brilhou em passarelas como a São Paulo Fashion Week, em performances inspiradas na diva Rita Hayworth.
Enterre Seus Mortos chega aos cinemas no dia 30 de outubro. Ambientado na fictícia cidade de Abalurdes, acompanha Edgar Wilson (Selton Mello), responsável por recolher animais mortos nas estradas, e sua relação com Nete (Marjorie Estiano), enquanto dividem o desejo de deixar o local. O longa tem atmosfera densa, personagens complexos e momentos impactantes - um deles, levado por Gilda Nomacce até o estúdio de TV.