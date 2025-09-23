TELEVISÃO

Quem é a entrevistada que gritou ao vivo na TV e assustou apresentadoras; conheça

Gilda Nomacce surpreendeu ao reviver personagem de terror durante entrevista no Maranhão

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 10:41

Gilda Nomacce estrela o filme "Enterrando seus Mortos" (2024) Crédito: Reprodução / Globoplay

Um momento inesperado tomou conta do telejornal JM1, da TV Mirante, afiliada da Globo no Maranhão. Durante uma entrevista ao vivo para divulgar o longa Enterre Seus Mortos, a atriz Gilda Nomacce deixou as apresentadoras e o público em choque ao soltar um grito intenso, encarnando sua personagem de terror em plena transmissão. A performance, que não parecia ensaiada, viralizou rapidamente nas redes sociais.

Gilda estava no estúdio para falar sobre sua trajetória artística e sobre o papel no novo filme dirigido por Marco Dutra. No fim da entrevista, sem aviso prévio, ela começou a gesticular para a câmera e soltou um grito assustador, arrancando reações imediatas das jornalistas Tayse Feques e Geyce Gomes.

Enquanto muitos internautas especularam que a apresentadora teria se assustado e encerrado o jornal por causa da cena, Geyce esclareceu em entrevista ao g1 MA que já sabia da performance, mas não do grito em si. “Não houve susto. Eu só encerrei porque o jornal já estava acabando, faltavam segundos para os créditos subirem”, explicou.

Quem é Gilda Nomacce?

Nascida em Ituverava (SP), em 1971, Gilda Nomacce é uma das atrizes mais respeitadas do cinema e do teatro nacional. Com quatro décadas de carreira, ela já interpretou mais de 100 personagens, passando por diferentes linguagens artísticas.

Gilda Nomacce em telejornal maranhense 1 de 8

Formada pela Escola de Comunicações e Artes da USP, também estudou em instituições internacionais como a City Lit School of Art, em Londres, e participou de residências no Watermill Center (Nova York) e no teatro de Oleg Tabakov, em Moscou.

Na TV, estreou em 1992, na novela De Corpo e Alma, da Globo. Entre seus trabalhos mais recentes estão a série Cidade Invisível (Netflix, 2023) e os filmes Prédio Vazio e Enterre Seus Mortos, ambos lançados em 2024. Além da atuação, Gilda também já brilhou em passarelas como a São Paulo Fashion Week, em performances inspiradas na diva Rita Hayworth.

Sobre o filme