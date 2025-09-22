Acesse sua conta
Apresentadora explica se esperava gritão de entrevistada em telejornal

Gilda Nomacce surpreendeu o público com estratégia para divulgar o filme 'Enterre seus Mortos'

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 17:08

Gilda Nomacce em entrevista no JMTV
Gilda Nomacce em entrevista no JMTV Crédito: Reprodução / Globoplay

A atriz Gilda Nomacce chamou atenção ao dar uma entrevista ao vivo no último sábado (20) ao JM1, da TV Mirante, afiliada da TV Globo no Maranhão. A artista inovou para divulgar o filme "Enterre Seus Mortos" (2024), obra que tem ela como parte do elenco, ao lado de Selton Melo, Marjorie Estiano e Betty Faria. O filme foi exibido neste domingo (21) na mostra "Los Terroríficos", dentro da programação do Festival Maranhão na Tela, em São Luís.

Durante a entrevista, Gilda encarnou a atmosfera de terror do filme, sem medo do julgamento, e fez uma performance inesperada e assustadora que contou com um gritão. O momento logo viralizou nas redes sociais.  "Não posso dar muito spoiler [..] Mas o público vai esperar um grande filme com grandes atuações e uma fotografia fantástica"", adiantou. "E vai esperar que a gente esteja lá sangrando: aaaaahhhhh", gritou Gilda, fazendo uma careta com o rosto. Logo em seguida, a apresentadora Geyce Gomes encerra o jornal e sobem os créditos. 

Gilda Nomacce em telejornal maranhense

Nas redes sociais, internautas especularam que Geyce teria se assustado e encerrado o programa por conta da performance, mas a apresentadora negou que teria sido pega completamente de surpresa. Sobre o grito, porém, a jornalista revelou que não tinha ideia. “Eu já sabia que ela iria fazer uma performance. Já tinham nos avisado. Eu não sabia é que ela iria gritar. Também não houve susto e nem encerrei o jornal por causa da performance. É que eu precisei interrompê-la porque o jornal já estava acabando mesmo. Faltavam só 10 segundos, tanto que, quando termino de falar, a ficha já começa a subir”, explicou, em entrevista ao g1 MA.

'Enterre seus Mortos'

O filme brasileiro divulgado pela atriz, "Enterre seus Mortos" (2024), se passa na pequena cidade de Abalurdes, onde Edgar Wilson (Selton Mello) trabalha como recolhedor de animais mortos nas estradas para mantê-las funcionando. Junto a ele estão o colega de profissão Tomás (Danilo Grangheia)– um ex-padre excomungado que administra a extrema unção aos seres moribundos que cruzam seu caminho – e sua chefe, Nete, (Marjorie Estiano), com quem Edgar mantém um relacionamento e compartilha o desejo de fugir de Abalurdes.

Dirigido por Marco Dutra, a produção estreia nos cinemas de todo o país no dia 30 de outubro. 

