Água invade casa de influenciadora após temporal e seguidores fazem piada com situação

Influenciadora explicou motivo do “caos” que ficou a sala de sua casa após chuva

Felipe Sena

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 16:34

Sala da casa de influenciadora ficou completamente cheia d'águ Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora digital Tâmara Contro passou por momentos de sufoco nesta segunda-feira (22). Uma forte chuva atingiu São Paulo nesta manhã, e a água acabou invadindo a casa da influencer, o que deixou a residência completamente encharcada.

Tamy, como é conhecida nas redes sociais, tinha compartilhado um story no Instagram 2h antes da água atingir a residência, justamente sobre um alerta da Defesa Civil de SP sobre rajadas de vento e temporal na Capital e Região Metropolitana.

A influenciadora explicou que a calha [canal na beirada do telhado] da varanda de sua casa estava entupida, o que resultou no maior “aguaceiro” na sala da residência.

“Começou a cair o maior pé d’água, e eu descobri da pior forma que a calha da varanda tá entupida”, disse.

Tamy ainda relembrou aos seguidores outro momento em que a calha da casa ficou completamente entupida outra vez e a água caiu na casa inteira. “Dessa vez foi só aqui na varanda, vocês não tão entendendo o caos que foi, uma loucura”, desabafou a influencer.

“O forro da madeira gritando: não aguento mais”, escreveu em tom de brincadeira em um dos stories. Agora, Tamy procura alguém que consiga resolver o problema.

“Eu to aqui tentando de todas as formas alguém desentupir essa calha antes que caia a chuva de novo. Escorreu água pela caixa de som, ainda bem que nada estourou. É literalmente rindo para não chorar. Eu tentei o máximo que água não vinhesse para o chão de madeira, que caos”, disse a influenciadora que colocou vários baldes de água na sala da casa para tentar diminuir os problemas da chuva, o que gerou várias piadas dos seguidores.