SUSTO

Vídeo: Filho de influenciadora tem caranguejo vivo retirado de ouvido após passeio na praia

Caso aconteceu com filho da influenciadora mexicana Kitzia Mitre

Millena Marques

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 12:20

Caso ocorreu com filho da influenciadora Kitzia Mitre Crédito: Reprodução

Um episódio inusitado causou transtorno em um passeio da influenciadora e estilista Kitzia Mitre à praia. Isso porque o filho dela, identificado como Pedro, foi levado a um posto de saúde após um caranguejo entrar em seu ouvido.

De acordo com Kitzia, que compartilha momentos da rotina para mais de 590 mil seguidores no TikTok, Pedro se queixou do desconforto no ouvido assim que saiu do mar. Segundo ele, algo "mexia" dentro da orelha.

No posto médico, os profissionais constataram que o pequeno caranguejo, ainda vivo, estava dentro do ouvido da criança. A influenciadora registrou o caso em vídeo publicado no dia 7 de setembro. O conteúdo ultrapassa 22 milhões de visualizações.

“Um novo medo desbloqueado… um caranguejo entrou no ouvido do Pedro… é muito improvável que algo assim aconteça, mas aconteceu", diz Kitzia Mitre.