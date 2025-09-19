Acesse sua conta
Cidade no sul da Bahia vive surto de escabiose, a sarna humana

Doença de pele é causada por um ácaro que provoca coceira intensa, principalmente à noite, e pequenas lesões avermelhadas

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 09:16

Surto de escabiose em Guaratinga
Surto de escabiose em Guaratinga Crédito: Freepik

A Prefeitura de Guaratinga, cidade no sul da Bahia, informou que o município tem registrado casos de escabiose, doença popularmente conhecida como sarna baiana. O anúncio foi publicado nas redes sociais da gestão municipal há três dias.

A escabiose é uma doença de pele causada por um ácaro que provoca coceira intensa, principalmente à noite, e pequenas lesões avermelhadas. É uma condição que pode acometer pessoas de todas as idades.

A Secretaria de Saúde de Guaratinga reforçou orientações importantes para prevenir e controlar a transmissão. "A Secretaria Municipal de Saúde está atenta À situação, acompanhando os casos e orientando profissionais e comunidade", diz trecho da nota.

Em caso de suspeita, a orientação é procurar a unidade de saúde mais próximas.

Como ocorre a transmissão:

O contato direto com a pele de uma pessoas infectada;

Compartilhamento de roupas, toalhas, lençóis e outros objetos pessoais. 

Medidas de prevenção

Manter a boa higiene pessoal e lavar regularmente roupas, toalhas, e roupas de cama;

Evitar compartilhar roupas e objetos pessoais;

Procurar atendimento médico diante de sinais como coceira intensa, especialmente à noite, e lesões na pele.

Tratamento e acompanhamento:

Deve ser estendido para familiares e contatos próximos, mesmo que não apresentem sintomas, para evitar novas transmissões;

Seguir a orientação médica.

