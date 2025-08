SAÚDE

Risco de infarto é maior às segundas-feiras, aponta estudo

Necessidade de voltar ao trabalho após o descanso do final pode explicar o risco elevado

Millena Marques

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 09:04

Infarto Crédito: Shutterstock

O risco de infartar às segundas-feiras é 13% maior do que em outros dias da semana. A informação foi revelada pelo levantamento do Belfast Health and Social Care Trust e do Royal College of Surgeons. A pesquisa foi feita com dados dos serviços de saúde locais. >

Ao todo, foram analisados os perfis de 10.528 pacientes internados entre 2013 e 2018 na Irlanda e Irlanda do Norte. Os pacientes apresentaram um infarto do miocárdio com elevação do segmento ST (STEMI), o tipo mais grave de ataque cardíaco. Ele ocorre quando uma grande artéria coronária é completamente bloqueada. Os médicos descobriram que o pico de ataques cardíacos STEMI ocorria principalmente na segunda-feira. >

O aumento do estresse devido à necessidade de voltar ao trabalho após o descanso do final pode explicar o risco elevado de infarto no primeiro dia da semana. "O mecanismo exato para essas variações é desconhecido, mas presumimos que tenha algo a ver com a forma como o ritmo circadiano afeta os hormônios circulantes que podem influenciar ataques cardíacos e derrames", disse Jack Laffan, cardiologista que liderou a pesquisa no Belfast Health and Social Care Trust, em comunicado. >

"É provável que seja devido ao estresse de voltar ao trabalho. O aumento do estresse leva ao aumento dos níveis do hormônio do estresse cortisol, que está associado a um maior risco de ataque cardíaco”, pontuou. >